Conselho de Segurança da ONU deve se reunir na terça-feira para discutir sobre o Afeganistão

247 - Citando fontes diplomáticas, a CNN informou que o Conselho de Segurança da ONU se reúne na terça-feira (17) para discutir sobre a nova situação criada no Afeganistão com a chegada do Talibã ao poder. Em comunicado, o secretário-geral do órgão, Antonio Guterres, pediu 'moderação' aos talibãs, horas depois que os insurgentes entraram na capital Cabul, informa o UOL.

No texto, ele diz que "está particularmente preocupado com o futuro das mulheres e meninas, cujos direitos conquistados a duras penas devem ser protegidos", disse.

O Conselho de Segurança é o órgão máximo da ONU, responsável por tentar "manter a paz" desde o fim da segunda guerra mundial. Ele é composto por 5 países membros permanentes e 10 rotativos. Os permanentes são os considerados vencedores da segunda guerra: Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia e França.

