Conselho de Segurança da ONU discute sobre Afeganistão

Sputnik - Os membros permanentes do Conselho de Segurança estão unidos em sua aspiração por um Afeganistão estável, disse na quarta-feira (22) o secretário-geral da ONU, António Guterres, após o encontro durante a Assembleia Geral da ONU que transcorre em Nova York.

Eles buscam "um Afeganistão onde os direitos das mulheres e das meninas sejam respeitados, um Afeganistão que não seja um santuário para o terrorismo, um Afeganistão com um governo inclusivo representando todas as camadas da população", disse o secretário geral da ONU.

O secretário de Estado dos EUA e os chanceleres do Reino Unido, França e Rússia se reuniram presencialmente, enquanto seu homólogo chinês Wang Yi se juntou a eles por videoconferência, em conversações que duraram cerca de uma hora. Nenhum deles falou com jornalistas depois da reunião.

A China e a Rússia descrevem a vitória do Talibã como uma derrota para os Estados Unidos após 20 anos de guerra. O país socialista asitático busca o desbloqueio de ativos afegãos congelados.

No entanto, eles têm adiado o reconhecimento internacional do Talibã e também têm preocupações sobre o apoio do movimento a grupos extremistas externos.

A recém-nomeada chanceler britânica, Liz Truss, expressou a esperança de unidade no assunto do Talibã.

