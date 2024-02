Apoie o 247

TASS - O Conselho de Segurança da ONU realizará nesta segunda-feira (12), uma reunião sobre a situação na Ucrânia, quando transcorre o aniversário da assinatura dos acordos de Minsk, a pedido da Rússia, disse o Primeiro Representante Permanente Adjunto da Rússia na ONU, Dmitry Polyansky.

"Na manhã de 12 de Fevereiro - aniversário da adoção do pacote de Minsk - se realizará por nossa solicitação uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para lembrar aos nossos colegas uma oportunidade histórica para uma resolução pacífica da crise interna ucraniana, que foi desperdiçada pelo regime de Kiev e os seus patrocinadores. Discutiremos como, devido às ações dos membros ocidentais do Conselho de Segurança, o Conselho não conseguiu levar a cabo uma das suas tarefas mais importantes - a prevenção de crises e conflitos. [A reunião] começa às 10h, horário de Nova York (18h, horário de Moscou)", escreveu ele em seu canal Telegram.

Em 12 de fevereiro de 2015, os participantes do Grupo de Contato para resolver a situação em Donbass assinaram um conjunto de medidas para a Implementação dos Acordos de Minsk, que haviam sido previamente acordados com os chefes das Quatro nações do Grupo da Normandia (Rússia, Alemanha, França e Ucrânia). O documento apelava principalmente a um cessar-fogo total e à retirada de armas pesadas, a fim de estabelecer uma zona de segurança na região com pelo menos 50 km de largura.

