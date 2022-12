Apoie o 247

TASS - O Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião sobre a situação humanitária na Ucrânia na terça-feira, anunciou o primeiro vice-representante permanente na ONU, Dmitry Polyansky, na segunda-feira.

"Em 6 de dezembro, os ocidentais convocaram novamente uma reunião do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia, escolhendo como tema as questões humanitárias e a proteção das crianças", escreveu ele em seu canal no Telegram .

O diplomata especificou que a reunião está marcada para começar às 18h, horário de Moscou. Polyansky sugeriu que, em seus discursos, os países ocidentais "irão cair" nas críticas aos "ataques à energia ucraniana e outras infraestruturas".

"Claro, eles não vão se lembrar dos filhos de Donbass, mas vamos lembrá-los", escreveu ele.

Em dezembro, a Índia assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU.

