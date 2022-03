Conselho de Segurança da ONU vota para estabelecer relação com Afeganistão

O Conselho de Segurança aprovou uma resolução que não usa a palavra "Talibã" e define o novo mandato de um ano da missão política da ONU no Afeganistão edit

247, Sputnik Brasil - O Conselho de Segurança da ONU decidiu estabelecer laços formais com o Afeganistão controlado pelo Talibã (organização sob sanções da ONU por atividade terrorista), depois que todos os participantes, exceto a Rússia -- que se absteve -- votaram a favor do reconhecimento da presença da ONU no país.

O Conselho aprovou uma resolução que não usa a palavra "Talibã" e define o novo mandato de um ano da missão política da ONU no Afeganistão, que disse ser "crucial" para a paz no país.

O texto da resolução, que inclui o compromisso de dialogar com os "interessados ​​políticos" do Afeganistão, foi alterado depois que Rússia, Índia, Brasil e França expressaram preocupações inicialmente.

