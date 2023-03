Conselho de Segurança da ONU votará projeto de resolução sobre investigação de sabotagem do Nord Stream

Apoie o 247

TASS - O Conselho de Segurança da ONU votará nesta segunda-feira (27), um projeto de resolução russo-chinês sobre uma investigação internacional sobre a sabotagem dos oleodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2. A votação está prevista para depois das 15:00 (22:00, horário de Moscou).

O texto do projeto propõe que o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, estabeleça uma comissão internacional independente para conduzir uma investigação abrangente, transparente e imparcial de todos os aspectos do ato de sabotagem nos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, incluindo a identificação do perpetradores, patrocinadores, organizadores e seus cúmplices.

Espera-se que Guterres nomeie especialistas para esta comissão. Se a resolução for aprovada, ele deve fazer recomendações para o seu estabelecimento no prazo de 30 dias. O documento também incentiva os países que conduzem suas próprias investigações a colaborar plenamente com a comissão e compartilhar informações com ela. O documento exorta essas nações a compartilhar informações também com outras partes interessadas.

A Rússia preparou a primeira versão da resolução do Nord Stream no final de fevereiro, mas não a colocou imediatamente em votação, em vez disso convidou os membros do Conselho de Segurança para discutir o documento. Três conjuntos de consultas foram realizadas desde então.

De acordo com fontes da TASS dentro da organização mundial, não há acordo geral sobre o documento sugerido pela Rússia, o que significa que provavelmente não será adotado.

Uma resolução deve ser apoiada por pelo menos nove membros do Conselho de Segurança para ser adotada. Qualquer um dos membros efetivos pode vetá-lo, mas somente se o número de votos necessário for obtido para aprovar o documento. Se a resolução receber oito votos e os Estados Unidos votarem contra, significa que o veto não foi utilizado. No entanto, se o documento receber nove ou mais votos, votar contra resultará no uso do poder de veto.

"Não é sobre o número de votos; é sobre a forma como eles votam", de acordo com Vasily Nebenzya, Representante Permanente da Rússia nas Nações Unidas. Anteriormente, os países ocidentais alegavam que a Rússia estava isolada e não contava com o apoio do Conselho de Segurança, porque se opõe às iniciativas do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia, enquanto os demais membros do Conselho apóiam ou se abstêm.

O projeto de resolução foi anteriormente co-patrocinado pela China. Outros membros permanentes do Conselho de Segurança, incluindo o Reino Unido, os Estados Unidos e a França, provavelmente não o apoiarão e podem votar contra ou se abster para evitar serem acusados de obstruir o trabalho do Conselho de Segurança. Outros membros do Conselho de Segurança Ocidental - Albânia, Malta, Suíça e Japão - provavelmente votarão como chefes de seu bloco.

As posições de outros membros não permanentes não são claras, incluindo Brasil, Gabão, Gana, Moçambique, Emirados Árabes Unidos e Equador. Como resultado, os países ocidentais com poder de veto podem nem mesmo usá-lo para impedir a aprovação da resolução.

A reunião do Conselho de Segurança onde ocorrerá a votação foi planejada na semana passada. No entanto, em 26 de março, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia revelou planos de convocar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU em resposta à declaração do presidente russo, Vladimir Putin, sobre sua intenção de implantar armas nucleares táticas no território da Bielo-Rússia. O horário ainda não foi decidido, pode ser na segunda-feira.

Em 27 de setembro do ano passado, a Nord Stream AG relatou "danos sem precedentes" ocorridos em três linhas dos gasodutos Nord Stream e Nord Stream 2. Sismólogos suecos registraram duas explosões ocorridas em 26 de setembro perto da rota do oleoduto. O Gabinete do Procurador-Geral da Rússia iniciou um processo criminal por acusações de terrorismo internacional.

Em 8 de fevereiro, o jornalista investigativo dos EUA Seymour Hersh publicou um artigo que dizia, citando fontes, que mergulhadores da Marinha dos EUA plantaram dispositivos explosivos sob os gasodutos Nord Stream 1 e 2 sob a cobertura do exercício BALTOPS em junho de 2022, e os noruegueses ativaram as bombas três meses depois. Segundo o jornalista, a decisão de conduzir a operação foi tomada pessoalmente pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, após nove meses de discussões com especialistas em segurança da Casa Branca. A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, disse em um comentário à TASS que o relato de Hersh era "totalmente falso e ficção completa".

