Conselho Econômico e Social da ONU aborda resposta à pandemia

O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (Ecosoc) realizou na segunda-feira uma sessão informativa virtual com o tema “Unir forças: soluções de políticas efetivas para a resposta à Covid-19" edit

247 - A reunião foi uma busca de respostas aos complexos ´problemas criados pela pandemia de covid-19.

Segundo o porta-voz do secretário geral da ONU, Stéphane Dujarric, o Ecosoc disponibiliza a experiência do sistema mais amplo das Nações Unidas para discutir soluções de políticas que os países podem utilizar no combate à pandemia, informa a Prensa Latina.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.