Conselho OTAN-Rússia está previsto para 12 de janeiro

TASS - A aliança confirmou que a reunião do Conselho OTAN-Rússia ocorrerá em 12 de janeiro, conclamando Moscou a considerar "as preocupações da OTAN sobre as ações da Rússia", disse oficial da OTAN à TASS na terça-feira.



"O Secretário-Geral da OTAN, Jens Stoltenberg, convocou uma reunião do Conselho OTAN-Rússia em 12 de janeiro de 2022 na qualidade de Presidente do Conselho OTAN-Rússia", diz a declaração. De acordo com o funcionário da OTAN, "qualquer diálogo com a Rússia teria de prosseguir na base da reciprocidade, responder às preocupações da OTAN sobre as ações da Rússia, basear-se nos princípios fundamentais e documentos fundamentais da segurança europeia e ocorrer em consulta com os Parceiros Europeus da OTAN . "



A OTAN não revelou a agenda da reunião até agora. Anteriormente, a Rússia confirmou a sua intenção de discutir com a OTAN as propostas sobre garantias de segurança, em particular, a retirada das armas nucleares dos EUA da Europa, a prevenção do envio de forças da OTAN perto das fronteiras russas, bem como o abandono da política de envolver a Ucrânia e a Geórgia em a aliança.



Em dezembro, Stoltenberg afirmou repetidamente que propunha convocar o Conselho OTAN-Rússia no início de 2022 para tratar da situação dentro e ao redor da Ucrânia e as alegações sobre o alegado aumento de tropas russas perto da fronteira ucraniana.



Postura da Rússia



Em 31 de dezembro, o presidente russo Vladimir Putin e seu homólogo americano Joe Biden conversaram por telefone. O assessor do Kremlin Yury Ushakov afirmou que o lado russo ficou satisfeito com o contato, elogiando a conversa como construtiva. De acordo com Ushakov, os chefes de estado centraram-se nas próximas negociações sobre garantias de segurança, tendo acordado manter novos contactos relacionados com esta questão.



Moscou espera garantir garantias legais de segurança, o que evitará que a Otan avance para o leste e posicione armas perto das fronteiras russas. Como observou o assessor do Kremlin, o presidente dos Estados Unidos concordou com essa posição. O líder russo alertou que possíveis novas sanções contra Moscou podem resultar no rompimento dos laços com os EUA e prejudicar seriamente suas relações com o Ocidente em geral.



Em 10 de janeiro, as consultas russo-americanas sobre garantias de segurança devem começar em Genebra.