Conservadores perdem hegemonia na UE com saída de Merkel

247 - A União Europeia está nas mãos de socialistas, liberais ou ultraconservadores, o que tira da hegemonia os conservadores e a formidável máquina do Partido Popular Europeu (PPE). A saída de Merkel da liderança da Alemanha acentua a crise dos conservadores.

Os socialistas representam 36,3% da população do bloco, com sete chefes de governo. Olaf Scholz, na própria Alemanha, e Pedro Sánchez, na Espanha, são os principais nomes desse grupo.

A única força conservadora emergente no poder é o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

Na Polônia e na Hungria, o extremismo de direita vem ganhando força, o que prejudica as aspirações do PPE. O partido terá que superar divisões internas graves para se reestabelecer como uma força.

O eurodeputado Antonio López-Istúriz White está certo de que, no final, "a tese do centro prevalecerá, porque o populismo e suas tentações de grande impacto na mídia são apenas para políticos de terceira categoria". (Com informações do Globo).

