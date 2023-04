Cônsul brasileiro em Frankfurt comemora libertação de brasileiras presas após troca de malas

Segundo a Polícia Federal, não há evidências de que as brasileiras estavam envolvidas no transporte da droga, pois não correspondem ao padrão usual das “mulas do tráfico” edit

247 — O Consul brasileiro em Frankfurt, Alexandre Vidal Porto, compartilhou uma foto nas redes sociais comemorando a libertação das brasileiras Kátyna Baía e Jeanne Paolini, que foram detidas por mais de um mês em uma penitenciária em Frankfurt, na Alemanha. As duas tiveram suas malas trocadas por bagagens com drogas e foram presas preventivamente ao aterrissarem na cidade durante uma escala para Berlim. O Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt realizou visitas consulares às nacionais no presídio e conduziu gestões junto às autoridades locais para acompanhar o trâmite legal.

De acordo com a Polícia Federal, não há evidências de que as brasileiras estavam envolvidas no transporte da droga, pois não correspondem ao padrão usual das “mulas do tráfico”. Durante a investigação, foi identificado um grupo que enviou 40 quilos de cocaína para a Alemanha através da troca de bagagens de passageiros, e seis pessoas foram presas por suspeita de envolvimento.

Kátyna e Jeanne descreveram as celas como "muito pequenas" e só conseguiam falar com as famílias raramente. Kátyna também passou por momentos de dor no corpo e ansiedade por ficar sem os remédios que tomava, que ficaram na bagagem de mão. O casal, que é formado por uma personal trainer e uma veterinária de Goiânia, pretendia viajar por diferentes países europeus quando foram detidas.

