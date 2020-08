Cônsul da Venezuela morre de Covid-19 após contaminação adquirida no Brasil

Cônsul da Venezuela em Boa Vista, Faustino Torella faleceu na Ciudad Bolívar, capital do estado de Bolívar, que faz fronteira com o Brasil depois de contrair o coronavírus em Roraima edit

Por Fania Rodrigues, na Revista Fórum.O cônsul da Venezuela em Boa Vista, Faustino Torella, de 57 anos, faleceu nessa quarta-feira (5/08), por volta das 7h, na Ciudad Bolívar, capital do estado de Bolívar, que faz fronteira com o Brasil depois de contrair o coronavírus no Brasil. A informação foi confirmada por amigos da família à Revista Fórum.

O diplomata deixou o Brasil no dia 22 de junho, mas apresentava sintomas desde o dia 16 de junho. A Revista Fórum teve acesso aos exames realizados no Brasil, onde Torella testou positivo para o covid-19.

Na época, o sistema de saúde de Boa Vista estava colapsado e o diplomata foi translado em ambulância pela equipe médica do exército brasileiro, através da Operação Acolhida das Forças Armadas, que atende venezuelanos em Roraima. Já passava das 22h e o serviço de migraçã estava fechado, então a saída do cônsul e de sua família seguiu os protocolos da Polícia Federal para casos de emergência e foi registrado pela própria PF.

