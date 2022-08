Cônsul denunciado por morte de marido volta para a Alemanha

O MP do Rio denunciou o cônsul alemão Uwe Herbert Hahn por homicídio triplamente qualificado edit

247 - Solto há três dias sem medida cautelar, o cônsul alemão Uwe Herbert Hahn voltou para o seu país de origem. O Ministério Público do estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou o europeu após ele ter matado o seu marido, o belga Walter Henri Maximilien Biot, no dia 5 de agosto. Promotores denunciaram o alemão por homicídio triplamente qualificado: motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (29) pelo portal G1, ele saiu do Rio na noite de domingo (28) e chegou a Frankfurt, na Alemanha, na manhã desta segunda-feira (29).

O MP-RJ alertou que o estrangeiro não entregou o passaporte e, na época do crime, em 5 de agosto, estava prestes a se mudar para o Haiti.

