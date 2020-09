Contra ameaças externas, Venezuela reforça seu sistema de defesa

O presidente da Venezuela disse que o país tem profissionais, cientistas e tecnologistas "com a mais alta capacidade de trabalho" para atingir a "independência tecnológica e científica" no setor do armamento edit

Sputnik – Nesta sexta-feira (25), o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou através de um decreto presidencial "construir de maneira imediata" o Conselho Militar, Científico, Industrial e Tecnológico para que o país fabrique seus próprios sistemas de armas.

Maduro pediu que sua equipe de governo, apesar das sanções e do bloqueio dos EUA, avance em "articulação de esforços" para dotar a Força Armada Nacional da República Bolivariana (FANB) com uma indústria e uma tecnologia militar "nacional, venezuelana, própria e do mais alto nível do mundo".

O presidente da Venezuela disse que o país tem profissionais, cientistas e tecnologistas "com a mais alta capacidade de trabalho" para atingir a "independência tecnológica e científica" no setor do armamento.

​Presidente Nicolas Maduro ordena passar à Constituição o Conselho Militar, Científico, Industrial e Tecnológico para a independência do sistema de armas venezuelano.

De acordo com Maduro, seu país continuará recebendo a cooperação estratégica de países como a Rússia, China, Irã e Cuba, mas se concentrando em criar seu próprio caminho.

Líder venezuelano acrescentou que esta medida busca "defender a integridade" do território venezuelano, que há anos recebe ameaças de agressões militares por parte do governo norte-americano. Maduro enfatizou ainda que se trata de "um esforço bélico pela paz e pela vida".