Sputnik - Militares americanos usaram um comboio de 31 veículos para transportar petróleo desde a Síria ao Iraque, informou mídia citando dados da província de Al-Yarubiyah.

As forças dos EUA usaram um comboio de dezenas de veículos para transportar petróleo sírio da região de Al-Hasakah para o norte do Iraque, comunicou na segunda-feira (5) a agência síria SANA.

As fontes da mídia na província de Al-Yarubiyah indicam que os 31 veículos, que incluíam tanques e três veículos de quatro rodas cada, deixaram o país rumo ao Iraque através do ponto fronteiriço de Al-Waleed.

A última vez que tal aconteceu foi no domingo (4), quando um grupo de 64 caminhões-tanque que carregava petróleo da Síria partiu das jazidas no norte e Jazira e atravessou o ponto fronteiriço de Al-Mahmoudiya, que SANA sublinha ser ilegal.

A Rússia é a única força estrangeira cuja presença na Síria é considerada por Damasco como legítima, e condena a presença das forças militares dos EUA no norte e nordeste da Síria, nas províncias de Al-Hasakah, Deir ez-Zor e Raqqa, onde estão localizados os maiores campos de petróleo e gás do país. O governo sírio vê também a presença dos militares americanos em seu território como ocupação e pirataria estatal, com o propósito de roubo de seus hidrocarbonetos.

O governo sírio menciona que os EUA também roubam trigo das regiões que ocupam no país.

