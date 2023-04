Contraofensiva da Ucrânia está agendada para 30 de abril, mostram documentos vazados do Pentágono

Apoie o 247

MOSCOU, 17 de abril (Sputnik) - Os Estados Unidos e outros aliados estão preparando a Ucrânia para uma contraofensiva, que deve começar em 30 de abril, informou a revista estadunidense Newsweek, citando alguns dos documentos vazados do Pentágono.



Todo o treinamento das forças ucranianas pelos Estados Unidos e seus aliados está ocorrendo fora da Ucrânia, disse o relatório divulgado no domingo, acrescentando que França, Alemanha e Holanda estão sediando o chamado treinamento "Phoenix Strike" para as forças especiais da Ucrânia. Isso nunca foi mencionado antes.



O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, disse que a contraofensiva das forças ucranianas começaria em breve.



Atualmente, o Pentágono está investigando um vazamento maciço de seus documentos ultrassecretos, revelando os planos dos EUA e da Otan e o estado das tropas ucranianas e planos para fortalecê-las. Os papéis altamente confidenciais vazaram online nas últimas semanas.



Na quinta-feira, o FBI prendeu Jack Teixeira, um membro da Guarda Nacional da Força Aérea dos EUA, de 21 anos, por seu suposto envolvimento no vazamento de documentos confidenciais. Segundo o Washington Post, Teixeira começou a publicar documentos sigilosos no Discord por volta de fevereiro de 2022, no início da operação militar da Rússia na Ucrânia.

