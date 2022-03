Conversa por telefone entre Biden e Xi Jinping pode ser marcada por tensão

Apoie o 247

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve dizer ao presidente chinês Xi Jinping nesta sexta-feira (18) que Pequim pagará um preço se apoiar as operações militares da Rússia na Ucrânia, um alerta que chega em um momento de aprofundamento do conflito entre as nações.

Washington já ameaçou autoridades de segundo escalão do governo chinês de forma privada e pública de que um maior apoio à Rússia corre o risco de isolar Pequim.

A conversa entre Biden e Xi, a primeira desde novembro, será carregada de tensão.

Biden "deixará claro que a China será responsável por quaisquer ações que tomar para apoiar a agressão da Rússia, e não hesitaremos em impor custos", disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, nesta quinta-feira.

"Estamos preocupados que eles estejam considerando ajudar diretamente a Rússia com equipamentos militares para uso na Ucrânia", disse ele.

A China negou tais planos.

Washington também está preocupado que a China possa ajudar a Rússia a contornar as sanções econômicas impostas pelos países ocidentais.

