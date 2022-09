"Estávamos prontos para negociações, mas Kiev violou todos os acordos", disse Leonid Slutsky, líder do Partido Democrático Liberal no Parlamento russo edit

TASS - Quaisquer perspectivas de negociações com a Ucrânia depois que o Donbass se juntar à Rússia serão impossíveis, disse o presidente do Comitê de Relações Exteriores da Duma Estatal (a câmara baixa do parlamento), Leonid Slutsky, a repórteres na quarta-feira (21).

"Infelizmente, as negociações estão fora de questão há algum tempo. O Ocidente e a junta de Kiev que ele controla declararam que não estavam prontos para conversar. Os políticos de Kiev disseram anteriormente que a rendição era o único desenvolvimento possível", observou ele, quando perguntado se as negociações seriam possíveis depois que os referendos sobre a adesão à Rússia ocorreram no Donbass. "Estávamos prontos para negociações, mas Kiev violou todos os acordos", enfatizou Slutsky.

Ele também observou que o processo de negociação já havia passado do ponto sem retorno. "A razão é que essa situação levou a desenvolvimentos militares e mortes de civis, mas o regime de Kiev e os que estão por trás dele não se importam com isso, infelizmente", acrescentou Slutsky.

As autoridades das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, bem como as administrações das regiões de Zaporozhye e Kherson, decidiram anteriormente realizar referendos sobre a adesão à Rússia como suas entidades constituintes. Os plebiscitos estão programados para os dias 23 e 27 de setembro.

