Convocado por Boris Johnson, G7 se reúne nesta terça-feira para discutir situação do Afeganistão

247 - O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, convocou uma reunião urgente com os outros líderes do G7, grupo formado por Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos, para discutir nesta terça-feira (24) a situação no Afeganistão.

De acordo com informações do governo britânico, Johnson cobrará dos outros países o mesmo compromisso adotado pelos britânicos para “proteger os mais necessitados no Afeganistão” e reforçar a ajuda à região.

Também é esperado que o político e os outros líderes discutam abordagens conjuntas para garantir um futuro mais estável para o Afeganistão, informa a CNN.

PUBLICIDADE