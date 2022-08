Cooperação da Rússia com região da Ásia-Pacífico se fortalece , diz Putin

Rússia anuncia realização do 7º Fórum Econômico do Leste, em Vladivostok de 5 a 8 de setembro edit

TASS - O presidente russo, Vladimir Putin, expressou satisfação com o desenvolvimento dos laços bilaterais entre a Rússia e os países da região Ásia-Pacífico e a cooperação com a União Econômica da Eurásia, o Acordo de Cooperação de Xangai, o Brics, a Apec e a Asean.

"Estamos felizes em notar que a cooperação bilateral direta com as nações da Ásia-Pacífico, bem como sua cooperação no âmbito de associações influentes como a Comunidade Econômica da Eurásia, o Acordo de Cooperação de Xangai, o Brics, a Apec e a Asean está se fortalecendo e ganhando força. A Rússia está pronta para continuar, juntamente com todos os parceiros interessados, a envidar esforços para melhorar a cooperação regional em vários formatos", disse o chefe de Estado na mensagem de saudação aos participantes, organizadores e convidados do 7º Fórum Econômico do Leste.

"Políticos e empresários russos e estrangeiros, especialistas e figuras públicas discutirão uma ampla gama de questões relacionadas às perspectivas de intensificação do comércio, investimento, cooperação científica e humanitária. É importante que os contratos comerciais e os acordos de longo prazo sejam assinados durante o Fórum com a participação dos meios empresariais e das autoridades regionais", observou o Presidente.

O 7º Fórum Econômico do Leste será realizado em Vladivostok de 5 a 8 de setembro.

