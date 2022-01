Cooperação entre China e Ásia Central abrirá uma nova página, diz mídia chinesa

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - "Não importa como o cenário internacional possa evoluir ou quão desenvolvida a China possa estar, a China sempre permanecerá um bom vizinho, um bom parceiro, um bom amigo e um bom irmão no qual os países da Ásia Central podem confiar e contar”, afirmou o presidente chinês, Xi Jinping, na cúpula virtual em comemoração ao 30º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e os cinco países da Ásia Central.

Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão são países vizinhos importantes do oeste da China. Há 30 anos, a China estabeleceu relações diplomáticas com esses países. Logo em seguida, os dois lados resolveram completamente o problema fronteiriço deixado pela história e estabeleceram sucessivamente a parceria estratégica, lutando em conjunto contra as “três forças” e promovendo cooperações pragmáticas. Na Ásia Central foi formulada inicialmente a iniciativa do Cinturão e Rota. A conclusão do centro internacional de cooperação fronteiriça China-Cazaquistão em Horgos e da base de cooperação logística China-Cazaquistão em Lianyungang é testemunha dos êxitos da cooperação entre a China e as nações da Ásia Central.

Xi Jinping resumiu quatro chaves para a cooperação bem-sucedida entre a China e os cinco países que são: respeito mútuo, boa vizinhança, solidariedade e benefício recíproco. Ele também apresentou cinco propostas para as boas relações no futuro.

PUBLICIDADE

O presidente chinês expressou claramente que se opõe a qualquer força externa que promova revoluções coloridas na Ásia Central, interfira nos assuntos internos de outros países sob o pretexto dos direitos humanos e destrua a vida pacífica das pessoas.

Nos últimos 30 anos, o comércio entre a China e os países da Ásia Central cresceu mais de 100 vezes e os estoques de investimento direto da China nos cinco países ultrapassaram US $14 bilhões. A China manifestou a disposição de abrir seu mercado de grande escala aos países da Ásia Central para que o volume comercial bilateral aumente para US$ 70 bilhões até 2030, além disso, quer acelerar o projeto ferroviário China-Tadjiquistão e Uzbequistão, e a construção do corretor de transporte China-Ásia Central.

PUBLICIDADE

Xi Jinping declarou ainda que em 2022, a nação fornecerá 50 milhões de doses adicionais de vacinas como ajuda aos países da Ásia Central, fornecerá 1,2 mil vagas de bolsa de estudo nos próximos cinco anos e fornecerá US $500 milhões em ajuda gratuita nos próximos três anos aos países da Ásia Central. Todas essas medidas aprofundarão a amizade entre os povos das duas partes e consolidarão a base do desenvolvimento das relações bilaterais.

Tradução: Florbela Guo

Revisão: Gabriel Fragoso

PUBLICIDADE