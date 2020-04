“Coragem”, posta diretor da OMS logo após confirmação da demissão de Mandetta

Internautas interpretaram a postagem de Tedros Adhanom como uma indireta ao Brasil ; "Help Brazil, please" edit

Revista Fórum - O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, fez uma postagem um tanto quanto enigmática na tarde desta quinta-feira (16) pelo Twitter.

Courage. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 16, 2020

A postagem de Adhanom foi feita logo após a confirmação da demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde brasileiro. Por este motivo, internautas do Brasil estão interpretando a publicação do diretor da OMS como um recado ao país.

“Help Brazil, please”, escreveram dezenas de internautas.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.