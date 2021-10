Corbyn se solidariza com Lula, que responde: "o povo brasileiro vai derrotar Bolsonaro e por fim a esse desgoverno"

O dirigente do Labour Party Jeremy Corbyn defendeu o impeachment de Jair Bolsonaro e compartilhou uma petição denunciando que “quando Lula deveria ganhar a eleição presidencial de 2018, ele foi preso por acusações forjadas que o impediram de se candidatar” edit

247 - O dirigente do Labour Party (Partido Trabalhista inglês) Jeremy Corbyn prestou apoio ao povo brasileiro e ao ex-presidente Lula (PT) na luta em defesa da saúde pública, contra as desigualdades sociais e a preservação da Amazônia, “contra aqueles que vão destrui-la, queimá-la e entregá-la para empresas corruptas que vão destruir seus recursos”.

Por isso, ele também defendeu o impeachment de Jair Bolsonaro e compartilhou a petição “Stand with Brazil against Bolsonaro's Attacks on Democracy” (Apoie o Brasil contra os ataques de Bolsonaro à democracia).

A petição denuncia que “quando Lula deveria ganhar a eleição presidencial de 2018, ele foi preso por acusações forjadas que o impediram de se candidatar”. “Enquanto Dilma Rousseff, sua antecessora do Partido dos Trabalhadores e primeira mulher presidente do Brasil, também foi destituída do cargo em 2016 por meios não democráticos”, ressalta a petição.

O ex-presidente Lula (PT) compartilhou o vídeo de Corbyn e agradeceu o apoio. “O povo brasileiro vai derrotar Bolsonaro e por fim a esse desgoverno”, disse o petista.

Obrigado, companheiro Corbyn, pelo apoio e solidariedade. O povo brasileiro vai derrotar Bolsonaro e por fim a esse desgoverno. https://t.co/SFJ7hp7dMx October 21, 2021

