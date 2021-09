Coreia do Norte anuncia teste de lançamento de novo míssil de longo alcance

O teste de disparo ocorreu no último fim de semana edit

Sputnik - A Coreia do Norte conduziu com sucesso um teste de fogo de um novo tipo de míssil de cruzeiro de longo alcance neste fim de semana, informou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).

"O desenvolvimento do míssil de cruzeiro de longo alcance, uma arma estratégica de grande importância [...] foi levado adiante de acordo com o processo de desenvolvimento de sistema de armas científico e confiável nos últimos dois anos", disse a agência.

De acordo com o relatório, o teste incluiu verificação de impulsos de solo do motor, "vários testes de voo", testes de controle e orientação junto a avaliação da potência da ogiva.

O relato do teste ocorreu após um desfile militar realizado na Coreia do Norte em comemoração ao 73º aniversário da fundação do país, apresentando unidades paramilitares mecanizadas, lançadores de foguetes e armas antitanque.

De acordo com a KCNA, nenhuma arma nuclear ou míssil balístico foi demonstrado no desfile.

No dia 7 de setembro, Pyongyang testou o primeiro míssil balístico lançado de submarino (SLBM, na sigla em inglês), virando o primeiro país sem armas nucleares a desenvolver tal capacidade, conforme noticiado.

