Coreia do Norte confirma lançamento de míssil a partir de submarino

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte anunciou que fez um lançamento teste de um novo míssil balístico a partir de um submarino, informou a imprensa estatal nesta quarta-feira (horário local), um dia após as autoridades na Coreia do Sul e no Japão detectarem o que parecia ser um teste de armamentos.

O Exército da Coreia do Sul disse na terça-feira que acredita que a Coreia do Norte tenha lançado um míssil balístico por submarino (SLBM) a partir de seu litoral, o último em uma série de testes de mísseis norte-coreanos.

O novo tipo de SLBM foi lançado a partir do mesmo submarino envolvido em um teste de um SLBM mais antigo em 2016, segundo a agência estatal de notícias da Coreia do Norte, a KCNA.

Analistas notaram que as fotos divulgadas pela KCNA pareciam mostrar um míssil mais fino que os SLBM anteriores, o que significa que mais mísseis --mas com menor alcance-- podem ser armazenados em um único submarino, o que potencialmente coloca a Coreia do Norte mais próxima de ter um submarino operacional com mísseis balísticos.

"O novo tipo de SLBM, no qual muitas tecnologias avançadas de controle, incluindo mobilidade de flancos e mobilidade de planeio e salto são introduzidas, irá contribuir de maneira expressiva para colocar a tecnologia de defesa do país em um alto nível e para aumentar a capacidade operacional submarina de nossa marinha", disse a KCNA.

A presença do líder norte-coreano, Kim Jong Un, não foi reportada no teste. O míssil foi lançado a partir do mar na região de Sinpo, onde a Coreia do Norte mantém submarinos e equipamentos para testar lançamentos de SLBMs, segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

