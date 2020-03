Coreia do Norte confirma lançamento de projéteis de longo alcance

A República Popular Democrática da Coreia (RPDC) confirmou nesta segunda-feira (2), um exercício de artilharia com projéteis de longo alcance, que contou com a participação de seu líder máximo, Kim Jong-un edit

247 - Segundo a agência oficial norte-coreana KCNA, o teste demonstrou "precisão" no lançamento de projéteis, sem especificar onde o tipo de armamento seria utilizado.

De acordo com a Coreia do Sul, o lançamento de pelo menos dois projéteis ocorreu nas proximidades da cidade de Wonsan, na costa do Mar do Japão, informa O Estado de S.Paulo.

Este foi o primeiro teste de armas de longo alcance na Coreia do Norte desde que Kim anunciou no ano novo que seu país está desenvolvendo uma nova "arma estratégica".