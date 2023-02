Coreia do Norte dará 'resposta dura' a qualquer ação militar dos EUA, diz Ministério das Relações Exteriores

A Coreia do Sul e os EUA provocaram Pyongyang com a realização de exercícios militares envolvendo caças e um bombardeiro estratégico edit

Sputnik - Pyongyang responderá duramente a qualquer ação militar dos EUA, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte em comunicado publicado pela Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA, na sigla em inglês).

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse na terça-feira (31) que os Estados Unidos estão comprometidos com suas obrigações de deter a Coreia do Norte com o uso de toda a gama de meios militares, incluindo as capacidades nucleares do país.

O alto funcionário norte-americano acrescentou que Pyongyang realizou um "número sem precedentes" de ações provocativas em 2022.

Nesta quarta-feira (1º), a agência de notícias Yonhap informou que a Coreia do Sul e os EUA realizaram exercícios aéreos conjuntos envolvendo caças e um bombardeiro estratégico.

O comunicado publicado por um porta-voz norte-coreano disse que a situação militar e política na península coreana e na região atingiu uma "linha vermelha" devido às ações hostis dos EUA.

"A Coreia do Norte dará a resposta mais dura a qualquer tentativa militar dos EUA, de acordo com o princípio 'bomba nuclear por bomba nuclear e confronto total por confronto total'", disse o comunicado.

O representante do MRE norte-coreano disse que a Coreia do Norte tem uma estratégia clara para combater os Estados Unidos e seus aliados. Segundo o comunicado, Pyongyang não está interessada em dialogar com os Estados Unidos enquanto Washington estiver adotando uma "política hostil".

