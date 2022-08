Coreia do Norte dispara 2 mísseis de cruzeiro no mar Amarelo, segundo relatos

Os lançamentos ocorreram um dia depois de as tropas sul-coreanas e norte-americanas iniciarem exercícios militares conjuntos em grande escala na região edit

Sputnik - A agência de notícias sul-coreana Yonhap relatou que a Coreia do Norte disparou dois mísseis de cruzeiro em direção ao mar Amarelo, nesta quarta-feira (17).

Segundo a mídia, os lançamentos foram realizados no mesmo dia em que o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, realizou uma coletiva de imprensa sobre seus primeiros 100 dias no governo.

Além disso, os lançamentos ocorreram um dia depois de as tropas sul-coreanas e norte-americanas iniciarem exercícios militares conjuntos em grande escala na região.

Trata-se do segundo teste de mísseis de cruzeiro do ano realizado pela Coreia do Norte, sendo que o primeiro foi realizado em janeiro.

