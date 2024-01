Coreia do Norte dispara 200 projéteis contra ilhas no mar Amarelo e Coreia do Sul evacua parte da população da região

Seul anunciou "provocação" de Pyongyang, após relatar um incidente com as forças norte-coreanas nas ilhas sul-coreanas Yeonpyeong, localizadas no mar Amarelo edit

Sputnik - A Coreia do Sul anunciou a evacuação das ilhas Yeonpyeong no mar Amarelo devido a uma possível "provocação" da Coreia do Norte, informou nesta sexta-feira (5) a agência sul-coreana Yonhap.

De acordo com a agência, a administração do distrito de Yeonpyeong da cidade de Incheon, que é responsável pelo grupo de ilhas Yeonpyeong, anunciou a evacuação dos residentes duas vezes, às 12h02 e 12h30 no horário local (00h02 e 00h30, respectivamente, no horário de Brasília), a pedido dos militares.

Representantes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disseram aos jornalistas que a Coreia do Norte "disparou cerca de 200 tiros perto de Yeonpyeong". Não foram relatadas vítimas.

A área das ilhas, onde vivem cerca de 2.100 pessoas, tem planejados a partir das 15h00 no horário local (03h00, no horário de Moscou) exercícios dos fuzileiros navais do Exército sul-coreano.

Yeonpyeong já foi alvo de um conflito em novembro de 2010, quando a artilharia norte-coreana abriu fogo contra as ilhas, disparando 170 projéteis. Como resultado do incidente morreram dois fuzileiros navais e dois civis, e mais de uma dúzia de soldados e vários moradores locais ficaram feridos. Na época foram ainda registrados danos materiais significativos à infraestrutura das ilhas.

Os militares sul-coreanos então responderam ao fogo, matando um militar e ferindo outros dois, disse Pyongyang. Já de acordo com Seul, entre cinco e dez soldados do Exército Popular Coreano foram mortos e pelo menos 30 ficaram feridos.

