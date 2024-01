Coreia do Norte dispara mísseis de cruzeiro na costa leste

Apoie o 247

Reuters - A Coreia do Norte disparou vários mísseis de cruzeiro ao longo de sua costa leste neste domingo (28), no segundo lançamento desse tipo em menos de uma semana, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS).

A Coreia do Sul informou que as autoridades de inteligência de seu país e dos EUA estão analisando a situação, sem especificar quantos mísseis foram disparados ou a distância percorrida. “Ao mesmo tempo que fortalecem a vigilância e a vigilância, os nossos militares estão a cooperar estreitamente com os Estados Unidos e a monitorar sinais e atividades adicionais da Coreia do Norte”, afirmou a Coreia do Sul num comunicado.

Os últimos lançamentos ocorreram dias depois de a Coreia do Norte ter disparado o que chamou de um novo míssil de cruzeiro estratégico denominado “Pulhwasal-3-31”, sugerindo que tem capacidade nuclear.

A Coreia do Norte está a intensificar seus testes nucleares, mas autoridades em Washington e Seul dizem não ter detectado quaisquer sinais de que Pyongyang pretenda empreender uma ação militar iminente.

A agência noticiosa norte-coreana KCNA denunciou uma série de exercícios militares conduzidos nas últimas semanas por tropas dos EUA e da Coreia do Sul, alertando para consequências “impiedosas”.

“A realidade de que os exercícios de guerra nuclear contra a nossa república têm acontecido loucamente desde o início do Ano Novo exige que estejamos totalmente preparados para uma guerra mortal”, dizia o despacho.

