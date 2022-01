Coreia do Norte dispara mísseis em meio a tensões sobre suspensão de moratória nuclear

O lançamento foi o 5º da Coreia do Norte no ano, após testes de um míssil tático guiado, dois mísseis hipersônicos e de um sistema de mísseis baseado em um trem edit

Reuters - A Coreia do Norte disparou dois mísseis de cruzeiro no mar de sua costa leste nesta terça-feira, em meio ao aumento de tensões por conta de uma série de testes recentes de armamentos.

O Estado Maior Conjunto da Coreia do Sul não especificou o alcance ou a trajetória dos mísseis, mas disse que estava conduzindo uma análise com as autoridades da Coreia do Sul.

O lançamento foi o quinto da Coreia do Norte no ano, após testes de um míssil tático guiado, dois "mísseis hipersônicos" capazes de atingir altas velocidades e de manobras depois da decolagem, e de um sistema de mísseis baseado em um trem.

As tensões vêm aumentando e o líder Kim Jong Un prometeu na semana passada fortalecer as forças militares do país e alertou que pode suspender uma moratória auto-imposta sobre os testes de bombas atômicas e mísseis de longo alcance.

A Coreia do Norte não testa mísseis balísticos intercontinentais ou armas nucleares desde 2017. Porém, o país começou a testar uma série de mísseis de curto alcance após a paralisação das negociações sobre desnuclearização, na sequência do fracasso de uma conferência com os Estados Unidos em 2019.

A onda de testes recentes provocou uma pressão dos EUA por novas sanções, seguidas por uma reação acalorada de Pyongyang.

