Coreia do Norte dispara míssil balístico durante exercícios EUA-Coreia do Sul

(Reuters) - A Coreia do Norte disparou um míssil balístico de curto alcance em direção ao mar na costa leste da Península Coreana neste domingo, disseram Coreia do Sul e Japão, no mais recente de uma série de testes realizados pela agência nuclear -estado armado desde o início deste ano.

O míssil, lançado do local de Dongchang-ri, na costa oeste, por volta das 11h05 (0205 GMT), voou cerca de 800 km (500 milhas) antes de atingir um alvo, disse um comunicado militar sul-coreano. O Ministério da Defesa do Japão disse que o míssil voou a uma altura de 50 km (30 milhas).

Logo após o lançamento no domingo, o Ministério da Defesa Nacional da Coreia do Sul disse que os EUA enviaram um bombardeiro estratégico B-1B para um exercício aéreo conjunto, que Seul e Washington dizem estar realizando para fortalecer a dissuasão.

A implantação do bombardeiro foi planejada com antecedência e não está relacionada ao último lançamento norte-coreano, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando os militares.

O Japão e os EUA também realizaram exercícios militares aéreos e marítimos conjuntos sobre o mar entre a península coreana e o Japão pelo terceiro dia consecutivo no domingo, informou a mídia local do Japão.

Seul condenou os lançamentos de mísseis balísticos da Coreia do Norte como uma "clara violação" de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU.

Em um comunicado no domingo, os ministros das Relações Exteriores do G7 disseram que "lamentam profundamente" a inação do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) contra o Norte causada pela "obstrução" de alguns membros.

Nenhum país foi identificado, mas a China e a Rússia bloquearam as tentativas das Nações Unidas de responder à série de testes de mísseis da Coreia do Norte.

AMEAÇA 'INACEITÁVEL' À PAZ INTERNACIONAL

Os lançamentos provocaram críticas de Tóquio e Washington, bem como de Seul.

"O comportamento da Coreia do Norte ameaça a paz e a segurança internacionais e é inaceitável", disse o ministro de Estado da Defesa do Japão, Toshiro Ino, em entrevista coletiva, acrescentando que o Japão protestou fortemente por meio da embaixada da Coreia do Norte em Pequim.

O Comando Indo-Pacífico dos EUA disse que o lançamento de domingo não representa uma ameaça imediata para o pessoal dos EUA ou seus aliados. Mas os lançamentos de mísseis destacam o impacto desestabilizador das armas ilegais de destruição em massa e dos programas de mísseis balísticos de Pyongyang, afirmou em um comunicado.

A Coreia do Norte disparou na quinta-feira um suposto míssil balístico intercontinental ( ICBM ) no mar entre a península coreana e o Japão, horas antes de o presidente da Coreia do Sul voar para Tóquio para uma cúpula que discutiu maneiras de combater a Coreia do Norte.

Pyongyang disse que o lançamento do ICBM na quinta-feira foi um alerta contra os exercícios militares EUA-Coreia do Sul, informou a mídia estatal KCNA.

As forças sul-coreanas e americanas iniciaram 11 dias de exercícios , apelidados de "Escudo da Liberdade 23", há uma semana em uma escala não vista desde 2017.

A Coreia do Norte criticou os EUA e o secretário-geral da ONU, António Guterres, informou a KCNA no domingo, por levantar a questão de seus abusos de direitos humanos em uma reunião informal do CSNU, descrevendo-a como um "sério desafio" à sua soberania.

"Os EUA lançaram uma campanha de direitos humanos contra a RPDC na arena da ONU enquanto encenavam o exercício militar conjunto agressivo que representa uma grave ameaça à nossa segurança nacional", disse a Missão Permanente da Coreia do Norte na ONU, segundo a mídia estatal.

