Coreia do Norte dispara míssil balístico intercontinental, diz Seul

247 - A Coreia do Norte disparou um míssil balístico intercontinental (ICBM) nesta quinta-feira (16, noite de quarta em Brasília), informou Seul, no momento em que o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, se dirige ao Japão para fortalecer relações e fazer discutir como enfrentar Pyongyang.

"Nossas forças armadas detectaram um míssil balístico de longo alcance disparado do entorno da zona de Sunan em Pyongyang", disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, conforme a AFP

O Ministério de Defesa do Japão confirmou o lançamento e escreveu no Twitter que o projétil cairia "fora da Zona Econômica Exclusiva do Japão, cerca de 550 km a leste da península coreana".

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão intensificando sua cooperação militar para enfrentar a Coreia do Norte, que realizou uma série de testes de armas nos últimos meses.

O novo lançamento ocorreu horas antes de os líderes da Coreia do Sul e do Japão se encontrarem em Tóquio para discutir, entre outros tópicos, os programas nuclear e de mísseis de Pyongyang e enquanto a Coreia do Sul e os Estados Unidos realizam exercícios militares conjuntos.

A Coreia do Norte afirma que essas manobras são um ensaio geral para uma invasão.

