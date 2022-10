Coreia do Norte dispara o 5º quinto míssil balístico no mar do Japão em 9 dias

Militares da Coreia do Sul disseram que detectaram um novo lançamento de míssil balístico da Coreia do Norte em direção ao mar do Japão edit

Sputnik Brasil - A Coreia do Norte disparou mais um míssil balístico no mar do Japão, também conhecido como mar do Leste, nesta segunda-feira (3), segundo autoridades.

Os militares da Coreia do Sul disseram que detectaram um novo lançamento de míssil balístico da Coreia do Norte em direção ao mar do Japão.

"A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado em direção ao mar do Japão", disse a agência Yonhap em comunicado.

No sábado, de acordo com os militares japoneses e sul-coreanos, a Coreia do Norte realizou o quarto lançamento de mísseis em uma semana.

Supõe-se que os mísseis foram disparados da área da cidade de Sunan, perto de Pyongyang, e percorreram uma distância, segundo várias fontes, de 350 a 400 quilômetros com altitude máxima de voo de 30 a 50 quilômetros e velocidade de cerca de Mach 6.

Os governos da Coreia do Sul e do Japão emitiram fortes condenações aos testes de mísseis em andamento da Coreia do Norte.

Em 28 e 29 de setembro, a Coreia do Norte também lançou mísseis balísticos de curto alcance a uma altitude máxima de 30 a 50 quilômetros com alcance de 300 a 350 quilômetros. Em 25 de setembro, a Coreia do Norte também disparou um míssil balístico pela primeira vez desde 5 de junho deste ano.

A demonstração de força norte-coreana ocorre na sequência de exercícios militares entre os EUA e a Coreia do Sul, que envolvem submarinos, porta-aviões e outros equipamentos.

Além disso, ocorre também durante a visita da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, à região que separa as duas Coreias, uma zona desmilitarizada.

