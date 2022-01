Coreia do Norte dispara projétil não identificado em direção ao mar do Japão

Trata-se do quarto lançamento norte-coreano em pouco mais de 10 dias edit

Sputnik - Nesta segunda-feira (17), a Coreia do Norte disparou um projétil não identificado, comunicou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando militares da Coreia do Sul.

O projétil foi lançado em direção ao mar do Leste, também conhecido como mar do Japão, segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, citado pela Yonhap.

Por sua vez, as autoridades japonesas indicaram que Pyongyang havia lançado um míssil balístico, informou a agência de notícias Kyodo.

A Guarda Costeira do Japão informou que o projétil caiu no mar.

Um alerta às embarcações que se encontram na área foi dado na manhã desta segunda-feira (17), para recomendar cautela e evitar se aproximarem de objetos não identificados caídos na água.

O governo japonês assinalou que o projétil caiu fora da zona econômica exclusiva do Japão.

Trata-se do quarto lançamento norte-coreano em pouco mais de 10 dias.

No dia 14 de janeiro, a Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance, segundo estimam os militares sul-coreanos. Outros dois lançamentos ocorreram nos dias 5 e 11 de janeiro.

