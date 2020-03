Coreia do Norte dispara três projéteis não identificados

A Coreia do Norte lançou mísseis que caíram nas águas do mar japonês, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonha edit

247 - A agência de notícias sul-coreana Yonhap informou nesta segunda-feira (9) que a Coréia do Norte lançou pelo menos três projéteis não identificados que teriam caído nas águas do mar do Japão.

O Chefe do Estado-Maior Conjunto da Coréia do Sul informou que esses projéteis teriam deixado áreas perto da cidade norte-coreana de Sondok. No entanto, detalhes sobre o tipo de armamento, alcance de voo e altitude que esses mísseis teriam atingido são desconhecidos.

O Japão também observou que os mísseis lançados não atingiram sua zona econômica exclusiva.

Na semana passada, a Coreia do Norte disparou outros dois projéteis da cidade norte-coreana de Wonsan, informa Russia Today.