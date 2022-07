Coreia do Norte diz que dissuasão nuclear está pronta para reagir a ataque dos EUA e Coreia do Sul

O líder norte-coreano fez a advertência no aniversário do armistício qu einterrompru a Guerra da Coreia em 1953 edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O líder norte-coreano Kim Jong Un disse que seu país está pronto para mobilizar sua dissuasão de guerra nuclear e combater qualquer ataque militar dos EUA, e criticou o novo presidente da Coreia do Sul pela primeira vez, alertando que Seul está à beira da guerra.

Kim fez as declarações durante um discurso em um evento para marcar o 69º aniversário do armistício da Guerra da Coreia em 27 de julho, que deixou as duas Coreias tecnicamente ainda em guerra, de acordo com a agência de notícias oficial KCNA.

O confronto com os Estados Unidos representou ameaças nucleares desde a guerra de 1950-53 e exigiu que o Norte realizasse uma "tarefa histórica urgente" de fortalecer sua autodefesa, disse Kim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Nossas forças armadas estão totalmente preparadas para responder a qualquer crise, e a dissuasão de guerra nuclear de nossa nação também está totalmente pronta para mobilizar sua força absoluta com fidelidade, precisão e rapidez para sua missão", disse ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O discurso veio depois que autoridades de Seul e Washington disseram que Pyongyang completou os preparativos para realizar seu primeiro teste nuclear desde 2017.

O ministro da Unificação da Coreia do Sul que lida com assuntos intercoreanos disse na terça-feira que há uma "possibilidade" do teste em torno do aniversário do armistício, embora um oficial militar tenha dito que não há sinais imediatos para isso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Coreia do Norte provavelmente enfrentará sanções mais fortes, incluindo medidas visando suas capacidades de ataque cibernético, se prosseguir com o teste, disse o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul nesta quarta-feira.

No discurso, Kim disse que Washington continua "atos hostis perigosos e ilegais" com a Coreia do Sul contra o Norte e busca justificar seu comportamento "demonizando" o país.

A Coreia do Norte há muito acusa os Estados Unidos de padrões duplos sobre atividades militares e de adotar uma política hostil em relação a Pyongyang, dizendo que isso dificulta o reinício das negociações destinadas a desmantelar os programas nuclear e de mísseis do país em troca do alívio das sanções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O ato duplo dos Estados Unidos, que está enganando todas as ações rotineiras de nossas forças armadas como 'provocação' e 'ameaça' enquanto realizam exercícios militares conjuntos de grande escala que ameaçam seriamente nossa segurança, é literalmente um roubo", disse Kim. .

"Isso está levando as relações bilaterais a um ponto em que é difícil voltar atrás, em um estado de conflito."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE