Coreia do Norte e Coreia do Sul restabelecem linhas de comunicação cortadas há mais de um ano

A linha de comunicação entre Coreia do Sul e a Coreia do Norte tinha sido cortada em junho do ano passado

Sputnik - De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando Cheong Wa Dae, chefe do gabinete presidencial sul-coreano, a comunicação transfronteiriça entre os dois países foi restabelecida nesta terça-feira (27) às 10h00, horário local, (22h00 de segunda-feira em Brasília).

Desde abril, os líderes das duas Coreias têm trocado cartas pessoais destinadas a melhorar as relações entre os países, até que acabaram por concordar em restabelecer a linha direta, escreve a mídia citando um comunicado de Park Soo-hyun, porta-voz da Presidência sul-coreana.

Informa-se ainda que as autoridades de Pyongyang afirmaram que o restabelecimento das comunicações oficiais desempenhará um papel positivo na melhoria das relações intercoreanas.

"Agora, toda a nação coreana deseja ver as relações Norte-Sul recuperadas do revés e da estagnação o mais cedo possível. Os líderes do Norte e do Sul concordaram em dar um grande passo na recuperação da confiança mútua, bem como promover a reconciliação restaurando as linhas de comunicação intercoreanas através das recentes trocas de cartas pessoais", avança a agência norte-coreana KCNA.

As linhas de comunicação entre os dois países foram cortadas em junho de 2020, com Pyongyang protestando contra aquilo que descreveu como o fracasso de Seul em impedir os ativistas de enviar panfletos com mensagens anti-Pyongyang através da fronteira. Um escritório de ligação entre os dois países, existente na fronteira, também havia sido desativado pela Coreia do Norte no mesmo mês.

