Coréia do Norte lança dois projéteis não identificados em direção ao mar do Japão

Se confirmado, o teste, relatado pelo Ministério da Defesa da Coréia do Sul, será o primeiro em Pyongyang em 2020 e também o primeiro em mais de três meses edit

247 - A Coréia do Norte lançou nesta a segunda-feira dois projéteis não identificados em direção ao mar do Japão a partir da cidade portuária de Wonsan, conforme relatado pelo Ministério da Defesa da Coréia do Sul, noticia a agência Yonhap

Em uma breve declaração após o teste de míssil relatado, o Ministério da Defesa da Coréia do Sul disse que está atento à situação "em caso de lançamentos adicionais" e que "mantém uma posição de preparação".

Se confirmado, o teste será o primeiro de Pionyang em 2020 e também o primeiro em mais de três meses, informa Russia Today.