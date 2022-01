Coréia do Norte lança mísseis não identificados em direção ao Mar do Leste

Apoie o 247

Sputnik - Os principais líderes militares da Coreia do Sul disseram na manhã de quarta-feira que o Norte havia disparado o que eles acreditavam ser um míssil balístico.

A Guarda Costeira japonesa também disse que detectou o lançamento, mas não conseguiu identificar o projétil.

Foi o primeiro teste de míssil pela República Popular Democrática da Coréia (RPDC) desde outubro , quando disparou um míssil balístico lançado por submarino (SLBM).

A nação socialista isolada costuma testar novos projéteis, disparando-os contra o mar do Japão, incluindo mísseis balísticos, mas também o que disse em setembro passado ser um veículo planador hipersônico . No passado, alguns testes voaram sobre o território japonês, mas os testes recentes permaneceram em águas internacionais.

O lançamento ocorre dias após a conclusão de uma sessão plenária do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coréia (WPK), na qual o líder da RPDC, Kim Jong Un, saudou planos para impulsionar o desenvolvimento econômico e melhorar a vida das pessoas em face do que chamou de " grande luta de vida ou morte. " O país enfrenta severas sanções econômicas de Washington com a intenção de obrigá-lo a desistir de suas armas nucleares; no entanto, Pyongyang diz que precisa das armas para garantir sua segurança contra ataques até que um tratado de paz permanente seja concluído.

Separadamente na segunda-feira, um suposto desertor da RPDC para o Sul cruzou a zona desmilitarizada que separa os dois países para retornar ao Norte , sem conseguir ganhar a vida no país capitalista.

