Coreia do Norte: Lançamento de mísseis é resposta a exercícios dos EUA e da Coreia do Sul

Sputnik - A Coreia do Norte considerando o lançamento de mísseis balísticos como uma contramedida para exercícios conjuntos entre EUA e Coreia do Sul que estão aumentando as tensões na região, disse o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte em comunicado.

Nos últimos dias, as tensões na península coreana têm aumentado com exercícios militares e disparos de mísseis.

"O Ministério das Relações Exteriores da RPDC condena veementemente os Estados Unidos e alguns de seus satélites pelo apelo irracional ao Conselho de Segurança da ONU sobre medidas justas para combater o Exército do Povo Coreano contra os exercícios conjuntos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, que aumentar as tensões militares na Península Coreana", disse o comunicado

Segundo o MRE coreano, a realocação do porta-aviões norte-americano Ronald Reagan na costa da Península Coreana representa uma séria ameaça à estabilidade da região.

O USS Ronald Reagan deixou o mar do Japão após realizar os exercícios navais conjuntos com o destróier sul-coreano Munmu e um destróier japonês de classe Asahi.

No entanto, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que o porta-aviões retornará às águas do mar do Japão em resposta à atividade militar norte-coreana.

Também na quarta-feira, foi realizada uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Coreia do Norte. Enquanto os países ocidentais condenaram a Coreia do Norte, a Rússia e China apontaram que as ações norte-coreanas foram, em grande parte, provocadas pela linha de confronto dos Estados Unidos e aliados.

O Conselho de Segurança não adotou nenhuma declaração após a reunião.

