Coreia do Norte: mundo seria mais seguro e pacífico sem planos hegemônicos dos EUA

Prensa Latina - A República Popular Democrática da Coreia (RPDC) acusou, na última sexta-feira (27) os Estados Unidos de serem os responsáveis pelo agravamento do conflito na Ucrânia ao abastecerem Kiev com armamento em sua tentativa de destruir a Rússia.

Em uma declaração publicada pela agência estatal de notícias ACNC, a subchefe do departamento do Comitê Central do Partido do Trabalho da Coreia, Kim Yo Jong, afirmou que o governo estadunidense e seus aliados expõem todo o continente europeu ao sério perigo da guerra.

"Recentemente Washington evidenciou sua postura agressiva contra Moscou com a publicação oficial do fornecimento às tropas ucranianas do tanque principal utilizado pelas forças armadas norte-americanas", afirma o texto.

Kim Yo Jong considera que o abastecimento armamentista por parte dos Estados Unidos faz parte do que qualificou de sinistra intenção de ampliar a guerra para conseguir a destruição da Rússia.

A porta-voz assegurou que o mundo seria mais seguro e pacífico sem os planos hegemônicos de Washington, que constituem sérias ameaças e desafios para a segurança estratégica da Rússia.

Além de expressar sua preocupação, a alta funcionária condenou categoricamente a conduta da Casa Branca de produzir uma escalada da guerra com o envio de equipamentos bélicos para o ataque terrestre na Ucrânia.

Também acusou o governo estadunidense e seus aliados ocidentais de vulnerabilizar a paz e a segurança mundial e assegurou que não têm autoridade moral para censurar o direito de autodefesa dos Estados soberanos.

Não obstante, Kim Yo Jong manifestou sua confiança na vitória do povo e do exército russos frente aos planos de Washington e de seus seguidores.

"Por muito desesperadas que sejam as ações das forças aliadas imperialistas, jamais poderão subjugar o ímpeto heroico do exército e do povo da Rússia, que encarnam patriotismo, tenacidade e grande força espiritual", acrescentou.

Por último, reiterou o apoio do governo e do povo da RPDC a seus homólogos russos que defendem a dignidade e a honra do Estado, assim como a soberania e a segurança do país.

