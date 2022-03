Coreia do Norte promete desenvolver "meios de ataque mais poderosos"

Apoie o 247

247, com RT - Kim Jong-un aumentou a pressão sobre a diplomacia nuclear liderada pelos Estados Unidos, sugerindo que Pyongyang explorará mais meios militares para evitar a aparente agressão americana ao país.

A mídia estatal cita Kim exigindo que seus cientistas "aperfeiçoem com mais vigor a dissuasão de guerra nuclear do país" -- apenas alguns dias após seu 12º teste de armas este ano, que lançou o ICBM Hwasong-17.

A Casa Branca ofereceu um retorno às negociações sem condições, mas até agora foi atendida com exigências de que os EUA abandonem sua hostilidade em relação à Coreia do Norte.

O orçamento divulgado nesta segunda-feira, 28, pelo presidente dos EUA, Joe Biden, incluirá US$ 4,1 bilhões para realizar pesquisas e desenvolver capacidades de defesa, quase US$ 5 bilhões para um sistema de alerta de mísseis baseado no espaço para detectar ameaças globais e quase US$ 2 bilhões para um interceptor de defesa de mísseis para proteger o país contra ameaças de mísseis balísticos vindos de nações como Coreia do Norte e Irã, informa o jornal The New York Times.

