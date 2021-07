Coreia do Norte quer elevar relações com a China a um novo nível estratégico

Kim Jong-un enviou mensagem Xi Jinping pela passagem do centenário do Partido Comunista da China edit

Sputinik - Em sua mensagem pelo centenário do Partido Comunista da China, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, elogiou os esforços de Xi Jinping na luta contra a pobreza e na criação de uma "sociedade próspera" e se comprometeu a elevar ainda mais o nível das relações bilaterais.

Na mensagem, enviada nesta quinta-feira (1º/7), o líder norte-coreano, Kim Jong-un, defende que os dois países impulsionem suas relações estratégicas, informa a Agência Central de Notícias da Coreia.

"Desde o final do 18º Congresso do Partido, o secretário-geral Xi Jinping levou o Partido Comunista da China e o povo chinês a alcançar uma vitória decisiva na luta pela construção de uma sociedade com um nível de prosperidade abrangente, pela erradicação completa da pobreza e enfrentando com sucesso a crise de saúde global, aumentando assim notavelmente o poder geral do país e elevando seu prestígio internacional", diz a mensagem.

A carta ressalta que os 100 anos de história do Partido Comunista Chinês demonstraram que o socialismo com características chinesas é a opção mais correta para chegar ao objetivo da prosperidade da nação chinesa.

"O Partido do Trabalho da Coreia, por sua firme união com o Partido Comunista da China, elevará a amizade entre a República Popular Democrática da Coreia e a China a um novo nível estratégico, como requerem os tempos e como desejado pelos povos dos dois países", diz um trecho da mensagem.

Kim Jong-un concluiu sua mensagem desejando a Xi Jinping "boa saúde" e "o maior êxito em seu trabalho", bem como "prosperidade e felicidade" ao povo chinês.

