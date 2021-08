Coreia do Norte quer que sanções sejam aliviadas para reiniciar conversações com EUA

Sputnik - A Coreia do Norte quer que as sanções internacionais que proíbem sua exportação de metais e importações do combustível refinado e outras commodities sejam canceladas a fim de reiniciar negociações de desnuclearização com os Estados Unidos, informaram na segunda-feira (2) os legisladores da Coreia do Sul, conforme a agência Reuters.

A mídia estatal norte-coreana não mencionou, no entanto, o novo pedido de levantamento de sanções para reiniciar as negociações. Os funcionários sul-coreanos disseram que o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente sul-coreano Moon Jae-in ambos expressaram a vontade de reconstruir a confiança e melhorar laços a partir de abril, e o próprio Kim pediu para que as linhas de comunicação sejam reconectadas.

Eles também disseram que a Coreia do Norte estava precisando de cerca de 1 milhão de toneladas de arroz, já que sua economia foi atingida pela pandemia de coronavírus e mau tempo no ano passado.

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.