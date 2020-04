Coreia do Norte teria lançado diversos mísseis de cruzeiro de curto alcance

Os projéteis, que possivelmente são mísseis de cruzeiro antinavio, percorreram uma distância de 150 quilômetros antes de cair no mar do Japão edit

Sputnik - A Coreia do Norte lançou diversos mísseis de cruzeiro de curto alcance, informou a agência de notícias Yonhap, citando o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Os mísseis foram lançados a partir de áreas próximas da cidade costeira de Munchon, província de Gangwon, em direção ao mar do Japão. Seul, por sua vez, afirmou que segue acompanhando de perto a atividade norte-coreana, não tendo fornecido mais detalhes sobre o episódio.

"O nosso Exército está monitorando de perto a situação, mantendo a prontidão frente a possíveis futuras ações militares da Coreia do Norte. As agências de inteligência dos EUA e da Coreia do Sul estão investigando minuciosamente as informações disponíveis", comunicou o Estado-Maior Conjunto à agência de notícias Yonhap.

Os projéteis, que possivelmente são mísseis de cruzeiro antinavio, percorreram uma distância de 150 quilômetros antes de cair no mar do Japão.

A entidade informou ainda que Pyongyang disparou mísseis ar-terra a partir de caças.

Os novos lançamentos aconteceram na véspera do aniversário do falecido fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, bem como das eleições gerais na Coreia do Sul.

Em março, a Coreia do Norte havia realizado três lançamentos de mísseis na região. Além disso, o líder norte-coreano, Kim Jong-un havia anunciado que o país demonstraria uma "nova arma estratégica" em um futuro próximo.

Até o momento, as autoridades norte-coreanas não se pronunciaram sobre o lançamento dos projéteis de curto alcance na região.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.