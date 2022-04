Coreia do Norte testa míssil que visa melhorar a sua capacidade nuclear

Kim Jong-un teria dado indicações precisas às suas equipas de pesquisa militar para “continuar a reforçar as capacidades de defesa das forças de combate nuclear” edit

CartaCapital - Numa foto divulgada pelos meios de comunicação oficiais da Coreia do Norte, Kim Jong-un aparece a apontar para o horizonte, rodeado por vários militares, no que parece ser uma cápsula protetora. É esta a cena divulgada pelo governo norte-coreano para assinalar mais um teste de mísseis de longo alcance, que neste caso servirá para melhorar as suas armas nucleares.

Kim Jong-un teria dado indicações precisas às suas equipas de pesquisa militar para “continuar a reforçar as capacidades de defesa das forças de combate nuclear”, segundo a agência oficial KCNA.

