Coreia do Norte usa roupas de proteção e mostra armas convencionais no 73º aniversário da fundação da República

A Coreia do Norte celebrou o 73º aniversário de sua fundação com uma parada militar noturna na capital, informou a mídia local nesta quinta-feira (9)

Sputnik - O líder norte-coreano Kim Jong-un participou da parada militar comemorativa do 73º aniversário da fundação da República, com as forças paramilitares e de segurança pública da Guarda Vermelha Operário-Camponesa marchando pela Praça de Kim Il-sung de Pyongyang na noite desta quarta-feira (8), conforme a agência KCNA.

O jornal norte-coreano Rodong Sinmun publicou fotos de colunas marchando com roupas de proteção biológica e máscaras. Durante a parada foram exibidas armas convencionais, incluindo vários lançadores de foguetes e rebocadores transportando mísseis antitanque.

No entanto, não foram demonstrados mísseis balísticos, nem estes foram mencionados nas informações. Kim também não discursou, ao contrário da parada em outubro passado, quando falou da capacidade nuclear do país e apresentou mísseis balísticos intercontinentais nunca antes vistos.

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma mensagem de felicitações ao líder norte-coreano por ocasião dos 73 anos da fundação da República Popular Democrática da Coreia, de acordo com Xinhua.

Em sua carta, Xi sublinhou o papel do Partido do Trabalho da Coreia em unir e liderar o povo norte-coreano "para promover a causa do socialismo e alcançar grandes sucessos", afirmando que os dois países têm uma relação de "companheiros e amigos".

