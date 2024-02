Coreia do Norte volta disparar mísseis em direção ao mar Amarelo

Apoie o 247

Sputnik - A Coreia do Norte disparou novamente vários mísseis de cruzeiro na costa oeste da Península da Coreia, no mar Amarelo, nesta quinta-feira (1º), de acordo com a agência Yonhap, citando o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Este é o quarto teste de mísseis de cruzeiro da Coreia do Norte em dez dias.

Na segunda-feira (29) houve o terceiro lançamento desse tipo. Novo lançamento, realizado a partir da costa ocidental da península.

Os dois lançamentos anteriores, realizados nos dias 24 e 28 de janeiro, foram de um novo míssil de cruzeiro estratégico, o Pulhwasal-3-31, disparado de um submarino.

As tensões se agravaram após a intensificação das manobras militares entre Estados Unidos e Coreia do Sul em resposta aos testes de armas do Norte.

De acordo com o governo sul-coreano, os mísseis de cruzeiro lançados por submarinos norte-coreanos podem representar uma séria ameaça à defesa aérea da Coreia do Sul se forem aperfeiçoados, porque sua baixa altitude de voo e capacidades de ataque de precisão tornam sua detecção e derrubada mais difíceis.

