Coreia do Sul discute com EUA realização de exercícios nucleares conjuntos

Sputnik - "A Coreia do Sul e os EUA estão discutindo a aplicação do conceito de planejamento conjunto e exercícios conjuntos de forças nucleares", declarou o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, em entrevista ao jornal Chosun Ilbo.

Ele explicou que, uma vez que a Coreia do Norte obteve armas nucleares, é difícil tranquilizar os cidadãos sul-coreanos apenas alegando que os EUA podem protegê-los com um "guarda-chuva nuclear", ou uma dissuasão ampliada. Por isso, a fim de responder melhor à ameaça nuclear norte-coreana, Seul espera participar da operação das forças nucleares dos EUA.

"As armas nucleares pertencem aos EUA, mas a Coreia do Sul e os EUA devem compartilhar informações, planejar juntos e realizar exercícios. A posição dos EUA sobre esta questão também é extremamente positiva", disse Yoon Suk-yeol.

Ele observou que as discussões sobre exercícios conjuntos não significam o uso conjunto de armas nucleares, mas isso seria um grande progresso em comparação com o conceito de dissuasão ampliada, que implica que os EUA estariam protegendo seus aliados na região com todas as capacidades disponíveis, incluindo a nuclear.

Anteriormente, o líder da Coreia do Norte Kim Jong-un salientou a necessidade de fortalecer o arsenal nuclear do país, afirmando que Washington implantou meios de ataque nuclear na região.

