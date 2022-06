Coreia do Sul e EUA lançam mísseis em resposta a testes da Coreia do Norte

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul anunciou que o país e os Estados Unidos lançaram mísseis, neste domingo (5), em resposta aos recentes testes realizados pela Coreia do Norte.

De acordo com informações divulgadas pela agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando uma autoridade, os países teriam efetuado o lançamento de oito mísseis.

Segundo a Coreia do Sul, esta é exatamente a quantidade de projéteis disparados no teste da Coreia do Norte neste sábado (4). Foram oito mísseis balísticos de curto alcance lançados em direção ao mar do Japão (também conhecido como mar do Leste).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O exercício norte-coreano, que durou cerca de 30 minutos, foi realizado um dia após a Coreia do Sul e os Estados Unidos promoverem manobras militares conjuntas com porta-aviões americanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recentemente, os Estados Unidos também emitiram posição condenando lançamentos de mísseis da Coreia do Norte e pediram a Pyongyang que interrompa o que classificaram como "provocações".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O teste anterior da Coreia do Norte havia ocorrido em 25 de maio, quando um possível míssil balístico intercontinental e dois mísseis balísticos de curto alcance foram lançados pelo país na região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE